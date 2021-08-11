В инфекционных госпиталях Башкирии проведут учения

Глава Башкирии сегодня провел заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Как доложили Радию Хабирову, свободный коечный фонд ковид-госпиталей республики составляет 12 процентов. На повестке дня – наращивание темпов вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день первым компонентом привились 1 миллион 18 тысяч человек. Радий Хабиров поручил на следующем заседании оперштаба обсудить готовность системы образования к учебному году с учётом текущей эпидемиологической ситуации.