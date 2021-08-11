В инфекционных госпиталях Башкирии проведут учения

Радий Хабиров поручил до 13 августа провести учения в инфекционных госпиталях, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение медучреждений кислородом в полном объеме и не повторить ЧП как в Северной Осетии, где в результате прорыва труб подачи кислорода в больнице скорой помощи погибли люди.
Глава Башкирии сегодня провел заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Как доложили Радию Хабирову, свободный коечный фонд ковид-госпиталей республики составляет 12 процентов. На повестке дня – наращивание темпов вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день первым компонентом привились 1 миллион 18 тысяч человек. Радий Хабиров поручил на следующем заседании оперштаба обсудить готовность системы образования к учебному году с учётом текущей эпидемиологической ситуации.
И сегодня в Башкортостане зафиксирован рекорд по смертности от ковида. Только за последние 24 часа не стало 10 жителей республики. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 866 человек. Прирост заболевших за минувшие сутки составил 278 пациентов.