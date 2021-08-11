В Башкирии горит уже почти 4 тыс гектаров леса

Пожары полыхают на территории Хайбуллинского, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского и Белорецкого районов. По последним данным МЧС, на данный момент действуют 20 очагов, большую часть из них удалось локализовать, но потушить огонь мешает сильный ветер, который не стихает. На борьбу со стихией брошены все силы: задействованы почти тысяча человек и более 200 единиц техники.

Главы Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов вместе с сотрудниками МЧС и председателем Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фаритом Гумеровым на борту вертолета делают облёт над территорией, где уже несколько дней бушуют лесные пожары. С высоты птичьего полета видна вся картина в целом. Только в одной Хайбуллинском районе горят около 1,5 тысячи гектаров.

Важно не просто оценить ситуацию, но и скоординировать работу всех сил. Проконтролировать, как идут противопожарные работы, сколько техники и на каком участке требуется, сколько метров минерализованной зоны необходимо еще окопать и где нужно задействовать людей. Дело в том, что ситуация может меняться очень быстро. Все зависит от ветра, который в этом деле точно не помощник.

На земле на стыке трех районов в специальном штабе и корректируются все действия. Благодаря им из 25 пожаров десять очагов было потушено. Кстати, волонтеры продолжают прибывать на место тушения. Некоторые приезжают не просто помогать, но снабжают необходимым оборудованием.

На юг республики волонтеры приезжают регулярно. Это сотни человек. Конечно, нужно подготовить все условия. В том числе пропитание. Здесь с этим помогают всем миром. Продукты дают районная администрация и местные жители.