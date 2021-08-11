Жителя Башкирии обокрал водитель такси

39-летний житель села Шарипово Учалинского района Башкирии обратился в полицию и сообщил о том, что его обокрал таксист.
Мужчина рассказал, что распивал ночью спиртное на улице в городе Учалы. Под утро он решил поехать к брату и нанял такси. Гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и попросил таксиста снять 6 тысяч рублей с его банковской карты. Тот выполнил его просьбу и доставил мужчину до места назначения. На следующий день потерпевший обнаружил, что с его карты снято 60 тысяч рублей.
пресс-служба МВД Башкирии
На данный момент подозреваемый в краже задержан. Им оказался 35-летний таксист. Он раскаялся в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительной версии, когда клиент передал водителю карту, таксист решил снять с чужого банковского счета требуемую сумму и еще более 50 тысяч рублей. Он доставил потерпевшего по адресу и уехал.
пресс-служба МВД Башкирии
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Кража". Задержанный возместил потерпевшему ущерб в полном размере.