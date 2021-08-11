Жителя Башкирии обокрал водитель такси

Мужчина рассказал, что распивал ночью спиртное на улице в городе Учалы. Под утро он решил поехать к брату и нанял такси. Гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и попросил таксиста снять 6 тысяч рублей с его банковской карты. Тот выполнил его просьбу и доставил мужчину до места назначения. На следующий день потерпевший обнаружил, что с его карты снято 60 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии