В Башкирии до конца недели намерены устранить последствия урагана

В Чекмагуше до конца недели намерены устранить последствия урагана. Вот уже несколько дней в райцентре ведутся работы по восстановлению домов, пострадавших от действий стихии.

В девяти из них ремонт завершен. На прошлой неделе сильный ветер повредил крыши 11 многоквартирных домов. В некоторых кровля разрушилась частично, а с двух жилых зданий всю крышу  буквально сдуло из-за сильных порывов. В этом случае рабочим приходилось полностью демонтировать оставшиеся части конструкций для установки новых.

Для ликвидации последствий стихии были задействованы сотни людей. Это не только сотрудники коммунальных служб, но и волонтеры, а также работники  различных организаций. На подмогу подоспели и строители из соседних районов. Больше  всего силу урагана ощутили жители последних этажей.  Некоторые жилые помещения также требуют ремонта.

Фото №1 - В Башкирии до конца недели намерены устранить последствия урагана

Квартирам, которые находятся на третьем этаже, им после завершения основных работ также будет оказана помощь. Задание есть, до наступления дождей к 15 числу основные виды работ завершатся.

Рамиль Агиев, исполнительный директор управляющей компании
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