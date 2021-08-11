В Башкирии до конца недели намерены устранить последствия урагана

В Чекмагуше до конца недели намерены устранить последствия урагана. Вот уже несколько дней в райцентре ведутся работы по восстановлению домов, пострадавших от действий стихии.

В девяти из них ремонт завершен. На прошлой неделе сильный ветер повредил крыши 11 многоквартирных домов. В некоторых кровля разрушилась частично, а с двух жилых зданий всю крышу буквально сдуло из-за сильных порывов. В этом случае рабочим приходилось полностью демонтировать оставшиеся части конструкций для установки новых.

Для ликвидации последствий стихии были задействованы сотни людей. Это не только сотрудники коммунальных служб, но и волонтеры, а также работники различных организаций. На подмогу подоспели и строители из соседних районов. Больше всего силу урагана ощутили жители последних этажей. Некоторые жилые помещения также требуют ремонта.