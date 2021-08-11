В Башкирии изменились цены на продукты из «борщового набора»

Стоимость «борщового набора» в республике снизилась в среднем еще на 25-30%. Такие результаты показал рейд по мониторингу цен. Сегодня активисты «Народного контроля» посетили сельхозярмарки, а также сетевые магазины. Теперь картофель, свеклу и морковь можно приобрести по цене от 35 рублей за килограмм.

Времена, когда морковь и свекла стоили дороже заморских бананов, прошли. Цена на овощи стала ниже в два раза. Продавцы говорят: морковь уже нового урожая. На прилавках ярмарок по большей части то, что сельчане выращивают в своем огороде. В будний день людей на ярмарке немало. Цены устраивают покупателей.

Доступнее «борщовой набор» стал и в фирменных магазинах сельхозпредприятий. Тут тоже цены на овощи – не дороже 50 рублей за кг. Вопросы у проверяющих возникли только к раскладке товаров.

Цены на овощи сбросили и на полках региональных сетевых магазинов. Судя по ценнику, морковь стоит 49,90, но это по скидочным картам. Без них на 20 рублей дороже. Овощи в основном из южных регионов страны.

Активисты «Народного контроля» посетили федеральные сетевые магазины. Молодой картофель – 36 рублей за килограмм, капуста – около 42, свекла – 50. Овощи за месяц подешевели почти вдвое. Если сопоставить цены в разных магазинах и на ярмарках, то можно увидеть, что стоимость по одним и тем же позициям разная. Но в одном месте дешевле свекла, в другом – капуста. Но если приобрести по килограмму каждой позиции «борщового набора», можно уложиться в 200 рублей. Потеряли в цене также огурцы и помидоры – в среднем на 23%.