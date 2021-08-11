В Башкирии члены избирательных комиссий проходят обучение перед выборами

Избиратели могут проверить свои данные онлайн. Выборы в этом году продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Жителям предстоит проголосовать за новый состав Госдумы, Городского совета Уфы, пройдут и дополнительные выборы в башкирский парламент. Сейчас члены избирательных комиссий проходят обучение.

За партами сегодня сами учителя. Именно преподаватели совмещают основную профессию с должностью члена избирательной комиссии. Вероятно, потому что участки размещают в школах. Миляуша Гирфанова начала с президента, точнее с его выборов. В этом году галочку избиратели будут ставить за депутатов в Госдуму, Городской совет, также пройдут дополнительные выборы в Госсобрание республики.

Работа членов избирательной комиссии длится в течение года. Отчёты, занесение в архив. Татьяна Смыкова 20 лет в ТИКе. Сегодня она сама обучает комиссии. В Дёмском районе их по количеству участков – 35.

На одном из этапов для членов избирательной комиссии организуют деловую игру. С примерами всех ошибок, которые нужно устранить, проведут репетицию Дня выборов.