Хлеборобы Башкирии собрали свыше 1,3 млн тонн зерна

В Башкирии продолжается уборка урожая. Скошено уже более 900 тысяч гектаров с озимыми и яровыми культурами. В лидерах по сборке урожая – Аургазинский район. В хозяйстве «Урожай» рассказали о ходе работы уборочной страды.

Большую часть зерновых уже скосили. Всего здесь предстоит собрать 49 тысяч культур. Сейчас идет уборка злаковых, а после аграрии приступят к сборке технических культур. Это картофель, сахарная свекла и тростник.

25 центнеров с гектара – очень хороший показатель, но виды, планы были у нас получить больше 40. Фидаиль Хантимиров, главный агроном сельхозуправления администрации Аургазинского района

Из-за засухи показатели по сравнению с прошлым годом ниже. Во многих хозяйствах урожая и вовсе не было. Аномальная жара сильно повлияла на ситуацию на хлебных полях. Однако благодаря современному подходу аграриев пользу от посевов в хозяйстве «Урожай» все-таки удалось получить.

Закрытие влаги, посев, каток, подкормка – вот это все очень сильно поддерживает. Рафиль Кагарманов, агроном отделения №4 СПК «Урожай»

Аургазинцы держат первенство среди остальных районов по намолоту культуры (83 тыс. тонн зерна). Не отстают они и по урожайности зерновых и зернобобовых.

Уборка идет отлично. Урожайность есть, хорошая даже. Больше всего дает пшеница урожай. Виталий Князев, комбайнер