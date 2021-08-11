Хлеборобы Башкирии собрали свыше 1,3 млн тонн зерна

 В Башкирии продолжается уборка урожая. Скошено уже более 900 тысяч гектаров с озимыми и яровыми культурами. В лидерах по сборке урожая – Аургазинский район. В хозяйстве «Урожай» рассказали о ходе работы уборочной страды. 

Большую часть зерновых уже скосили. Всего здесь предстоит собрать 49 тысяч культур. Сейчас идет уборка злаковых, а после аграрии приступят к сборке технических культур. Это картофель, сахарная свекла и тростник.

25 центнеров с гектара – очень хороший показатель, но виды, планы были у нас получить больше 40.

Фидаиль Хантимиров, главный агроном сельхозуправления администрации Аургазинского района

Из-за засухи показатели по сравнению с прошлым годом ниже. Во многих хозяйствах урожая и вовсе не было. Аномальная жара сильно повлияла на ситуацию на хлебных полях. Однако благодаря современному подходу аграриев пользу от посевов в хозяйстве «Урожай» все-таки удалось получить.

Закрытие влаги, посев, каток, подкормка – вот это все очень сильно поддерживает.

Рафиль Кагарманов, агроном отделения №4 СПК «Урожай»

Аургазинцы держат первенство среди остальных районов по намолоту культуры (83 тыс. тонн зерна). Не отстают они и по урожайности зерновых и зернобобовых.

Фото №1 - Хлеборобы Башкирии собрали свыше 1,3 млн тонн зерна
Пенальти

Уборка идет отлично. Урожайность есть, хорошая даже. Больше всего дает пшеница урожай.  

Виталий Князев, комбайнер

Хозяйство выходит на финишную прямую. Аграрии планируют завершить сбор яровых культур до конца месяца. Осталось собрать более 2 тыс га пшеницы.

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