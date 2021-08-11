Хлеборобы Башкирии собрали свыше 1,3 млн тонн зерна

В Башкирии продолжается уборка урожая. Скошено уже более 900 тысяч гектаров с озимыми и яровыми культурами. В лидерах по сборке урожая – Аургазинский район. В хозяйстве «Урожай» рассказали о ходе работы уборочной страды.
Большую часть зерновых уже скосили. Всего здесь предстоит собрать 49 тысяч культур. Сейчас идет уборка злаковых, а после аграрии приступят к сборке технических культур. Это картофель, сахарная свекла и тростник.
Из-за засухи показатели по сравнению с прошлым годом ниже. Во многих хозяйствах урожая и вовсе не было. Аномальная жара сильно повлияла на ситуацию на хлебных полях. Однако благодаря современному подходу аграриев пользу от посевов в хозяйстве «Урожай» все-таки удалось получить.
Аургазинцы держат первенство среди остальных районов по намолоту культуры (83 тыс. тонн зерна). Не отстают они и по урожайности зерновых и зернобобовых.
Хозяйство выходит на финишную прямую. Аграрии планируют завершить сбор яровых культур до конца месяца. Осталось собрать более 2 тыс га пшеницы.