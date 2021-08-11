В Уфу прибыли первые участники чемпионата мира по борьбе среди юниоров

 Сегодня встретили сборную Филиппин по грэпплингу. Команда немногочисленная – за медали от этой страны будут бороться всего пять спортсменов. Настрой у ребят боевой, ведь накануне их соотечественница Хидилин Диас впервые за 100-летнюю историю страны завоевала Олимпийское золото в Токио. В Уфе ребята намерены продолжить череду побед.

Мы хотим продолжить победную поступь. Мне кажется, мы наконец вступаем в золотую эру филиппинского спорта. Наша федерация нас поддерживает, мы надеемся на отличные результаты.

Элвин Агилар, президент Ассоциации Филиппин по спортивной борьбе

Спортсмены  готовились к  чемпионату весь год. В связи с   ограничениями по коронавирусу жить и тренироваться ребятам пришлось в так называемом «пузыре». Видеться с родителями тренеры разрешали только после сдачи анализов. В Уфе участников чемпионата встречали волонтеры, организаторы и представители Министерства спорта.

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