В Уфу прибыли первые участники чемпионата мира по борьбе среди юниоров

Сегодня встретили сборную Филиппин по грэпплингу. Команда немногочисленная – за медали от этой страны будут бороться всего пять спортсменов. Настрой у ребят боевой, ведь накануне их соотечественница Хидилин Диас впервые за 100-летнюю историю страны завоевала Олимпийское золото в Токио. В Уфе ребята намерены продолжить череду побед.
Спортсмены готовились к чемпионату весь год. В связи с ограничениями по коронавирусу жить и тренироваться ребятам пришлось в так называемом «пузыре». Видеться с родителями тренеры разрешали только после сдачи анализов. В Уфе участников чемпионата встречали волонтеры, организаторы и представители Министерства спорта.