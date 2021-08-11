В Уфу прибыли первые участники чемпионата мира по борьбе среди юниоров

Сегодня встретили сборную Филиппин по грэпплингу. Команда немногочисленная – за медали от этой страны будут бороться всего пять спортсменов. Настрой у ребят боевой, ведь накануне их соотечественница Хидилин Диас впервые за 100-летнюю историю страны завоевала Олимпийское золото в Токио. В Уфе ребята намерены продолжить череду побед.