Уфимская рок-группа написала гимн чемпионата мира по борьбе среди юниоров

У чемпионата мира по борьбе будет свой гимн! Башкирская группа «Ювинталь» написала композицию, посвященную планетарным соревнованиям среди юниоров, которые стартуют в столице республики в пятницу. Гимн должен быть исполнен на церемонии открытия чемпионата.

Одна из первых репетиций после кропотливого творческого процесса написания текста и музыки. Группа «Ювинталь» никогда прежде не сочиняла гимнов. Но предстоящий чемпионат мира по борьбе среди юниоров так вдохновил ребят, что песня родилась буквально за два дня. А как иначе, ведь название коллектива означает «край, где живут музы».

Тот факт, что мы согласились написать песню за два-три дня, говорит о том, что мы авантюристы. Мы сумасшедшие или гении. Вывод сделают зрители, которые услышат окончательный результат. Гузель Ахметьярова, вокалист группы «Ювинталь»

Композиция получилась динамичной и агрессивной. Несмотря на то, что в творчестве группы «Ювинталь» больше лирики. Но пробовать новое, экспериментировать – в характере членов коллектива.

Она несет посыл к победе. Мы такой ритм выдали, чтобы хотелось победить. Радмир Нурмухаметов, бас-гитарист группы «Ювинталь»

Некоторые участники группы близки к спорту. Например, Гузель – лидер коллектива – заядлая участница «Гонки героев», велопарадов, марафонов. Барабанщик Рамиль – дзюдоист, а гитарист Эмиль занимается альпинизмом. Поэтому видение композиции и ее восприятие – индивидуальное, на репетиции каждый вправе вносить свою музыкальную тему в мелодический рисунок.

Я сочиняю, не заранее обдумывая, душа подсказывает, музыка по ощущениям как лучше – так или так. Рамиль Хабиров, ударник группы «Ювинталь»

А вот гитарист Эмиль Еникеев вносит свои эффекты в музыку, по своему ощущению.

Нам Гузель сказала, что есть такое предложение. Мы решили попробовать. Эмиль Еникеев, гитарист группы «Ювинталь»

И пробы удались настолько, что гимн группы «Ювинталь» запал в сердце организаторов. Один из куплетов перевели на английский язык, чтобы песня прозвучала на международном мероприятии и была понятна участникам.

Песня несет в себе силу духу, что-то новое, новая кровь. Чтобы не только в спорте держать удар, но и в жизни. Алина Любцова, клавишник группы «Ювинталь»