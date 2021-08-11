Уфимская рок-группа написала гимн чемпионата мира по борьбе среди юниоров

У чемпионата мира по борьбе будет свой гимн! Башкирская группа «Ювинталь» написала композицию, посвященную планетарным соревнованиям среди юниоров, которые стартуют в столице республики в пятницу. Гимн должен быть исполнен на церемонии открытия чемпионата.
Одна из первых репетиций после кропотливого творческого процесса написания текста и музыки. Группа «Ювинталь» никогда прежде не сочиняла гимнов. Но предстоящий чемпионат мира по борьбе среди юниоров так вдохновил ребят, что песня родилась буквально за два дня. А как иначе, ведь название коллектива означает «край, где живут музы».
Композиция получилась динамичной и агрессивной. Несмотря на то, что в творчестве группы «Ювинталь» больше лирики. Но пробовать новое, экспериментировать – в характере членов коллектива.
Некоторые участники группы близки к спорту. Например, Гузель – лидер коллектива – заядлая участница «Гонки героев», велопарадов, марафонов. Барабанщик Рамиль – дзюдоист, а гитарист Эмиль занимается альпинизмом. Поэтому видение композиции и ее восприятие – индивидуальное, на репетиции каждый вправе вносить свою музыкальную тему в мелодический рисунок.
А вот гитарист Эмиль Еникеев вносит свои эффекты в музыку, по своему ощущению.
И пробы удались настолько, что гимн группы «Ювинталь» запал в сердце организаторов. Один из куплетов перевели на английский язык, чтобы песня прозвучала на международном мероприятии и была понятна участникам.
Впереди соревнования, которые стартуют 13 августа. Церемония открытия запланирована на 17 число, это мероприятие и финальные поединки можно будет увидеть в прямом эфире на главном телеканале республики. Чемпионат мира по борьбе среди юниоров впервые проходит в России, а это стимул для развития и спортсменов, и музыкантов, и журналистов.