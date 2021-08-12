В Башкирии пьяный мужчина угнал у своего друга машину
65-летний житель села Ябалаково Илишевского района обратился в полицию и сообщил о том, что угнали его "Семерку". По своей беспечности мужчина забыл закрыть машину, а ключи оставил в салоне. Сельчанин пытался найти легковушку самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом.
Полицейские задержали предполагаемого угонщика и доставили в отделение полиции. Им оказался 66-летний приятель заявителя. Мужчина раскаялся в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительной версии, подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения, ночью проходил мимо дома потерпевшего. Дверь оказалась незапертой, он зашел в жилище и попросил знакомого довести его до дома, который находится на другом конце села. Спавший хозяин ответил отказом и выпроводил незваного гостя. Подозреваемый вышел на улицу и заметил, что вазовская «семерка» знакомого незакрыта. Он сел в чужое авто, завел ее и поехал домой. Однако из-за опьянения, он направился в противоположную строну. На окраине села, мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, машина остановилась только в кустах. Сельчанин был так пьян, что даже оставил на месте происшествия свои галоши и прошел около одного километра до дома босиком.
пресс-служба МВД Башкирии
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Автомобиль вернули законному владельцу.