В Башкирии пьяный мужчина угнал у своего друга машину

По предварительной версии, подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения, ночью проходил мимо дома потерпевшего. Дверь оказалась незапертой, он зашел в жилище и попросил знакомого довести его до дома, который находится на другом конце села. Спавший хозяин ответил отказом и выпроводил незваного гостя. Подозреваемый вышел на улицу и заметил, что вазовская «семерка» знакомого незакрыта. Он сел в чужое авто, завел ее и поехал домой. Однако из-за опьянения, он направился в противоположную строну. На окраине села, мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, машина остановилась только в кустах. Сельчанин был так пьян, что даже оставил на месте происшествия свои галоши и прошел около одного километра до дома босиком.

пресс-служба МВД Башкирии