В Башкирии ликвидирован крупный пожар

В Башкирии был ликвидирован один из крупнейших лесных пожаров в 2021 году. Пожар в Хайбуллинском районе бушевал почти неделю.
Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, первое возгорание обнаружили ещё 5 августа в Усергановском лесничестве. Огонь быстро распространялся из-за засухи, жары и отсутствия осадков. Накануне, 11 августа, поздно вечером был ликвидирован пожар на площади 1305 га.
По состоянию на 08:00 12 августа, в Башкирии продолжают действовать 17 очагов возгорания. Общая площадь пожаров составляет 2196 га. Локализовано из них 14. Больше всего очагов возгорания зафиксировано в Бурзянском районе (13). Также лес полыхает в Хайбуллинском, Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах.