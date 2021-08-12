В Башкирии ликвидирован крупный пожар

В Башкирии был ликвидирован один из крупнейших лесных пожаров в 2021 году. Пожар в Хайбуллинском районе бушевал почти неделю.

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, первое возгорание обнаружили ещё 5 августа в Усергановском лесничестве. Огонь быстро распространялся из-за засухи, жары и отсутствия осадков. Накануне, 11 августа, поздно вечером был ликвидирован пожар на площади 1305 га.