В Уфе назвали дату запуска нового Бельского моста

Новый Бельский мост в Уфе откроют для движения транспорта 20 октября. Точную дату завершения строительства озвучили в мэрии Уфы. 

Длина путепровода составляет 688 метров. Его сдача станет одним из этапов разгрузки  Южного выезда. Сейчас все работы ведутся в районе седьмой опоры. Там находится кран грузоподъемностью 260 тонн. Параллельно с этим ведутся работы по гидроизоляции проезжей части моста и устройство шумозащитных экранов.

По завершении начнут укладывать асфальт, а также монтировать освещение и видеонаблюдение. 

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