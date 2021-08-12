В Уфе назвали дату запуска нового Бельского моста

Длина путепровода составляет 688 метров. Его сдача станет одним из этапов разгрузки Южного выезда. Сейчас все работы ведутся в районе седьмой опоры. Там находится кран грузоподъемностью 260 тонн. Параллельно с этим ведутся работы по гидроизоляции проезжей части моста и устройство шумозащитных экранов.