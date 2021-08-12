В Уфе на площадке в детском саду застряла девочка

К спасателям Уфы рано утром обратились сотрудники детского сада. Воспитатели сообщили, что одна из девочек застряла на детской площадке.

Фото №1 - В Уфе на площадке в детском саду застряла девочка

Оказалось, 6-летняя уфимка просунула голову между металлическими конструкциями площадки. Обратно вылезти она уже не смогла. Воспитатели также попробовали вызволить ребёнка, но после неудачной попытки обратились к спасателям.

С помощью гидравлического инструмента сотрудники спасательного отряда Управления гражданской защиты города разжали элементы лестницы и освободили испуганную малышку. К счастью, помощь врачей девочке не понадобилась.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии