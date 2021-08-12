В Уфе на площадке в детском саду застряла девочка

К спасателям Уфы рано утром обратились сотрудники детского сада. Воспитатели сообщили, что одна из девочек застряла на детской площадке.

Оказалось, 6-летняя уфимка просунула голову между металлическими конструкциями площадки. Обратно вылезти она уже не смогла. Воспитатели также попробовали вызволить ребёнка, но после неудачной попытки обратились к спасателям.

С помощью гидравлического инструмента сотрудники спасательного отряда Управления гражданской защиты города разжали элементы лестницы и освободили испуганную малышку. К счастью, помощь врачей девочке не понадобилась.