В Башкирии семья с годовалым ребёнком пострадала в пожаре

12 августа глубокой ночью в Ишимбае зафиксирован серьёзный пожар. Возгорание произошло в одной из трёхкомнатных квартир в доме по улице Советской.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Оказалось, огнём охватило имущество молодой семьи. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 04:24, однако уже к 04:33 огонь был локализован, а в 05:10 полностью ликвидирован.

Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 8 человек. Помощь врачей понадобилась 21-летней девушке, её 24-летнему супругу и их годовалому сыну. К счастью, мама и малыш получили лёгкий вред здоровью и были отпущены домой. Главе семейства понадобилась госпитализация – парень сломал ногу при попытке самостоятельной эвакуации.