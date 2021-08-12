В Башкирии продолжают действовать 17 лесных пожаров

В Башкирии, в Зауралье, остаются действующими 17 очагов природных пожаров. Подавляющая их часть находится в Бурзянском районе. По данным МЧС, общая площадь возгораний уменьшилась по сравнению со вчерашним днем и составляет почти 2200 гектаров.
Очаги также остаются в Хайбуллинском, Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах. В ведомстве сообщили, что сегодня планируют использовать прибывшую тяжелую технику от предприятий Башкортостана. При помощи машин расширят минерализованную полосу в местах, где огонь ещё может распространиться. После чего при благоприятных погодных условиях будет организован встречный пал.
Силы и средства также задействуют в сохранении леса на уже локализованном участке.