В Башкирии продолжают действовать 17 лесных пожаров

Очаги также остаются в Хайбуллинском, Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах. В ведомстве сообщили, что сегодня планируют использовать прибывшую тяжелую технику от предприятий Башкортостана. При помощи машин расширят минерализованную полосу в местах, где огонь ещё может распространиться. После чего при благоприятных погодных условиях будет организован встречный пал.