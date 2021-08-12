Убившему жену на глазах у детей жителю Башкирии огласят приговор

В истории убийцы своей жены, который совершил преступление на глазах собственных детей, поставят точку. Следствие уже завершено.

Год назад на границе Челябинской области и Башкортостана Александр Алексеев прямо в салоне автомобиля набросился на супругу. От полученных ножевых ранений женщина скончалась на месте. Сегодня в областном суде должна решиться судьба обвиняемого. Эксперты признали мужчину невменяемым. Если суд утвердит решение специалистов, то его отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Родственники погибшей боятся мести.

Мы видели его на суде. Свежее лицо, глаза вменяемые. Мне кажется, он "дурочку" включил. Алена и Сергей Власовы

На заднем сидении в момент убийства сидели дети супругов – девочки 2 и 4 лет. С ними до сих пор занимаются психологи.

Видела там кровь. Точно маму убили. У папы был нож. Катя