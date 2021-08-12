В Башкирии модернизировали еще одну сельскую библиотеку

Читальный зал с голосовым помощником и интерактивным полом. В Чекмагушевском районе реконструируют одну из старейших библиотек. Она была основана в селе Старокалмашево еще до революции и считалась на тот момент первой земской библиотекой во всем районе. Залы обещают изменить до неузнаваемости и оснастить по последнему слову техники. Что ждет читателей и когда открытие?
Классику в этих книжных стопках нужно еще поискать. Обновление литературного фонда – одно из первых, с чего начали модернизацию библиотеки в селе Старокалмашево. В коробках из книжных магазинов сплошь новинки и бестселлеры последних лет.
Новыми авторами и яркими обложками хранители надеются вдохнуть в библиотеку вторую жизнь и привлечь как можно больше читателей. Тем более, что и залы теперь тоже заиграли красками.
В старокалмашевской модельной библиотеке появится и много нового оборудования. Портативные сканеры и читающая машина, с помощью которой можно будет воспроизводить тексты при помощи встроенного синтезатора речи. А чтобы заниматься здесь было интересно самым маленьким читателям, в одном из помещений намерены установить интерактивный пол.
Еще 7,5 млн ушло на закупку самих книг и оборудования. В 2021 году участниками нацпроекта стали библиотеки в пяти селах республики. В общей сложности из федерального и регионального бюджетов выделено порядка 60 млн.рублей.
Первый этаж здания тоже относится к библиотеке, но изначально ремонт здесь не планировали, его начали проводить на сэкономленные во время госзакупок средства. А это порядка одного миллиона рублей.
Открытие запланировано на конец сентября. Как говорят организаторы, главная цель – создать библиотеку нового поколения: стильную, современную и, конечно же, интересную. В которой любой читатель сможет найти на полках свою книгу.