В Башкирии модернизировали еще одну сельскую библиотеку

Читальный зал с голосовым помощником и интерактивным полом. В Чекмагушевском районе реконструируют одну из старейших библиотек. Она была основана в селе Старокалмашево еще до революции и считалась на тот момент первой земской библиотекой во всем районе. Залы обещают изменить до неузнаваемости и оснастить по последнему слову техники. Что ждет читателей и когда открытие?

Классику в этих книжных стопках нужно еще поискать. Обновление литературного фонда – одно из первых, с чего начали модернизацию библиотеки в селе Старокалмашево. В коробках из книжных магазинов сплошь новинки и бестселлеры последних лет.

Новыми авторами и яркими обложками хранители надеются вдохнуть в библиотеку вторую жизнь и привлечь как можно больше читателей. Тем более, что и залы теперь тоже заиграли красками.

В старокалмашевской модельной библиотеке появится и много нового оборудования. Портативные сканеры и читающая машина, с помощью которой можно будет воспроизводить тексты при помощи встроенного синтезатора речи. А чтобы заниматься здесь было интересно самым маленьким читателям, в одном из помещений намерены установить интерактивный пол.

Старокалмашевский сад участвовал в нацпроекте «Культура». Они выиграли конкурс. Из республиканского бюджета было выделено пять млн на капитальный ремонт. Рамзия Валеева, начальник отдела культуры администрации Чекмагушевского района

Еще 7,5 млн ушло на закупку самих книг и оборудования. В 2021 году участниками нацпроекта стали библиотеки в пяти селах республики. В общей сложности из федерального и регионального бюджетов выделено порядка 60 млн.рублей.

Первый этаж здания тоже относится к библиотеке, но изначально ремонт здесь не планировали, его начали проводить на сэкономленные во время госзакупок средства. А это порядка одного миллиона рублей.