Суд в Башкирии рассмотрит 39 томов уголовного дела против педофила

Жителя Башкирии обвиняют сразу по трём статьям: совершение развратных действий без насилия в отношении двух и более лиц младше 14 лет, действия сексуального характера в отношении беспомощной девочки младше 14 лет, приобретение и хранение, а также распространение детской порнографии.

При этом обвиняемый уже отбывает наказание. Его осудили в октябре 2020 года на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима по тем же статьям: мужчина злоупотреблял служебным положением, совершил сексуализированное насилие в отношении нескольких девочек младше 14 лет, которые были в беспомощном состоянии. Также обвиняемый хранил и распространял детскую порнографию.