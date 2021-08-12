В Башкирии в детских лагерях было выявлено 604 нарушения

Специалисты проверили питьевую воду, пищевые продукты, продовольственное сырье. Оказалось, что нарушения выявлены в 95% случаев. То есть из 460 проверок нарушения выявили в 436.

Самыми частыми недочётами оказались несоблюдение санитарного режима и нарушения при ведении документации на пищеблоке. По всем выявленным случаям были возбуждены административные дела. Контроль за безопасностью в лагерях продолжается.