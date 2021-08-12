Минздрав Башкирии обязали обеспечить ребёнка-инвалида дорогостоящим лекарством

Прокуратура Башкирии добилась обеспечения ребёнка с инвалидностью необходимыми дорогостоящими лекарствами.

Фото №1 - Минздрав Башкирии обязали обеспечить ребёнка-инвалида дорогостоящим лекарством

У маленькой жительницы Башкирии было диагностировано редкое орфанное заболевание, которое быстро прогрессирует. Ребёнку необходимо лекарство, стоящее более 8 млн рублей. Семья долгое время боролась с министерством здравоохранения Башкирии, чтобы получить необходимое для жизни лекарство, но результатов это не давало.

Только когда семья обратилась в прокуратуру, Минздрав обязали обеспечить ребенка необходимым лекарством.

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