В Башкирии в кумысе выявили высокое содержание антибиотиков

В кумысе из Стерлитамака было выявлено высокое содержание антибиотиков. Об этом сообщают специалисты ФГБУ «Башкирского референтного центра Россельхознадзора», которые провели соответствующее исследование.

На экспертизу было представлено две партии кумысы от предпринимателей из Белебеевского района и от сельскохозяйственного кооператива из Стерлитамакского. Кисломолочный продукт должны были включить в реестр экспортеров Таможенного союза.