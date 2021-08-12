В Башкирии в кумысе выявили высокое содержание антибиотиков

В кумысе из Стерлитамака было выявлено высокое содержание антибиотиков. Об этом сообщают специалисты ФГБУ «Башкирского референтного центра Россельхознадзора», которые провели соответствующее исследование.

Фото №1 - В Башкирии в кумысе выявили высокое содержание антибиотиков

На экспертизу было представлено две партии кумысы от предпринимателей из Белебеевского района и от сельскохозяйственного кооператива из Стерлитамакского. Кисломолочный продукт должны были включить в реестр экспортеров Таможенного союза.

Однако в башкирском кумысе было выявлено высокое содержание антибиотика Левомицетин (Хлорамфеникол) из группы Амфениколы. Из-за этого продукция не соответствует требованиям Таможенного союза по безопасности.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии