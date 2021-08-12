Ляйсан Утяшева показала зарядку с любимым дедушкой

Известная телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева внимательно следит за своим здоровьем и подтянутым телом. Она рассказала, что именно дедушка привил ей любовь к здоровому образу жизни.

Небольшой отпуск этим летом Ляйсан Утяшева традиционно провела в родной Раевке в Башкирии. Семья не только отдыхала вместе, но и не забывала про спорт. Так, телеведущая поделилась с подписчиками секретами зарядки своего дедушки.

Дедушке Ляйсан Утяшевой уже 84 года, однако до сих пор он самостоятельно занимается огородом, зимой катается на лыжах, каждый день делает зарядку и любит танцевать.