Малыш из Башкирии выстрелил себе в глаз из пистолета

Несчастный случай произошёл в Татарстане. Семья из Башкирии приехала в город Заинск к родственникам, но выходные закончились трагедией.

6-летний мальчик внимательно наблюдал за развлечением взрослых, а потом взял пистолет сам. Хозяин оружия думал, что пистолет разряжен, однако, когда малыш пытался выстрелить в воздух, пуля попала ему в глаз.