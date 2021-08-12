Малыш из Башкирии выстрелил себе в глаз из пистолета

Несчастный случай произошёл в Татарстане. Семья из Башкирии приехала в город Заинск к родственникам, но выходные закончились трагедией.

Фото №1 - Малыш из Башкирии выстрелил себе в глаз из пистолета

Как сообщает Mash Iptash, долгожданную встречу родственники решили отметить алкоголем. Выпив, взрослые пошли пострелять из травматического пистолета по пустым банкам из-под алкоголя.

6-летний мальчик внимательно наблюдал за развлечением взрослых, а потом взял пистолет сам. Хозяин оружия думал, что пистолет разряжен, однако, когда малыш пытался выстрелить в воздух, пуля попала ему в глаз.

Пострадавшего срочно госпитализировали. Сохранить глаз мальчику не удалось. Малыша готовят ко второй операции.

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