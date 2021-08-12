В Челябинской области судят жителя Башкирии, убившего жену на глазах у детей

В Челябинске начался судебный процесс над жителем Башкирии Александром Алексеевым, который жестоко расправился со своей супругой на глазах у детей. Инцидент произошел год назад на трассе, на границе двух регионов. На заседание обвиняемый прибыл в наручниках в сопровождении охранника и медработника. Ранее эксперты признали его невменяемым и перевели из СИЗО в психлечебницу.

Журналистов и семью бывшей жены мужчина игнорировал. А в зале суда его не стали помещать за решетку, а посадили за стол напротив прокурора. За время следствия Алексеев не извинился перед родственниками. Вину он свою признает, но объяснить мотивы преступления в зале заседаний обвиняемый отказался. Сегодня опросили мать и брат погибшей. Дальнейшая судьба душегуба станет известна тогда, когда суд опросит всех свидетелей.