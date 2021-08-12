В Башкирии за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек

В Башкирии растет число тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Их сегодня 60 человек. Восемь лежат под аппаратами ИВЛ.

Всего лечение в стационарах проходят 714 инфицированнных, большая часть из которых – люди старше 60 лет. За сутки зафиксирован 271 новый случай заражения. А вот количество суточных смертей пока неизменно. По данным Минздрава, от COVID-19 скончались еще девять человек. Активно продолжается вакцинация населения. Полностью двумя компонентами от коронавируса привились 811 тысяч человек.

Вакцинапрофилактика не дается 100-процентной гарантии, появляются новые штаммы коронавируса. Но даже если вы заболеете, то переболеете в легкой форме, без каких либо осложнений.

Салават Умутбаев, заведующий неврологическим отделением РКБ им. Г. Куватова
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