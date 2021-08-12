В Башкирии обсудили ход вакцинации от COVID-19

К началу октября Уфа может выполнить необходимый процент вакцинации для приобретения коллективного иммунитета от коронавируса. Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил Глава Башкортостана.

Многие муниципалитеты тоже проводят прививочную кампанию с хорошим темпом. Но не все. Чтобы обсудить способы более эффективного противостояния распространению COVID-19, Радий Хабиров соберет глав районных администраций на совещание в Уфу.

Замечание также получил глава Ишимбайского района. Местные жители пожаловались в социальных сетях на то, что в населенных пунктах Гумерово и Скворчиха не работают построенные ФАПы. Радий Хабиров дал поручение немедленно разобраться в этих вопросах. А вот обращений на нехватку карет скорой помощи стало меньше, автопарк пополняется. Глава Башкортостана также отметил, что коллеги в муниципалитетах должны оказывать всяческое содействие врачам, привлекать специалистов на свои территории и обеспечивать всем необходимым. И самым тщательным образом нужно подготовиться к началу нового учебного года, отметил глава. В школах будут работать медицинские инспекторы.