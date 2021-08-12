В Уфе простились с заслуженным тренером СССР и РСФСР по фехтованию Рамилем Аюповым

Когда-то в этом зале на уфимской улице Султанова фехтованием занимался сам Рамиль Исмагилович. Был мастером спорта и даже пятикратным чемпионом БАСССР. Но полностью раскрылся как наставник. Работал с нашими атлетами, продолжительное время продуктивно трудился и со сборной СССР. Его ученики – чемпионы и призеры Олимпиад: Анвар Ибрагимов, Артур Ахматхузин, Реналь Ганеев, а еще мастера спорта международного класса и десятки мастеров спорта СССР и России, словом, чемпионы разного ранга.

Рамиль Аюпов не мыслил себя без спорта и своих учеников. Семья во всем поддерживала. Уже несколько десятилетий башкирское фехтование имеет признанный знак качества. У Рамиля Аюпова был профессиональный и человеческий подход к каждому. Об этом говорили сегодня все. Благодаря его ученикам о нашей школе олимпийского резерва узнали во всем мире. Последние годы он жил идеей воспитать еще одного Олимпийского чемпиона.