Стали известны районы Башкирии, где реже всего вакцинируются от коронавируса

12 августа в Башкирии прошёл «Час здравоохранения», на котором власти республики обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.

Фото №1 - Стали известны районы Башкирии, где реже всего вакцинируются от коронавируса

В частности, стало известно, в каких районах Башкирии хуже всего проходит вакцинация от коронавируса. Лидером по числу привитых в республике является Уфа. В столице прививку получили уже 70% человек из запланированного.

А вот хуже всего вакцинация проходит в Белорецком, Стерлитамакском районах и в некоторых районах Зауралья. Радий Хабиров сообщил о том, что проведёт встречу с главами муниципалитетов, чтобы обсудить низкие темпы вакцинации.

Люди болеют, некоторые, к сожалению, умирают. Единственный способ победить пандемию, кроме строго соблюдения санитарных норм, – это, конечно же, вакцинация. Статистика показывает: там, где хорошо идет прививочная кампания, заболеваемость значительно ниже.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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