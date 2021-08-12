Стали известны районы Башкирии, где реже всего вакцинируются от коронавируса

В частности, стало известно, в каких районах Башкирии хуже всего проходит вакцинация от коронавируса. Лидером по числу привитых в республике является Уфа. В столице прививку получили уже 70% человек из запланированного.

А вот хуже всего вакцинация проходит в Белорецком, Стерлитамакском районах и в некоторых районах Зауралья. Радий Хабиров сообщил о том, что проведёт встречу с главами муниципалитетов, чтобы обсудить низкие темпы вакцинации.