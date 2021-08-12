В Башкирии ковид-центры заполнены на 90%

Ковид-центры республики готовятся встретить третью волну коронавируса. Уже сейчас они заполнены больше чем на 90%.

Похлопываниями по спине легкие пытаются как бы разбудить. Процедура стандартная для больных коронавирусом. Медики делают все, что в их силах, даже если это массаж или просто моральная поддержка.

Мы стараемся их отвлечь, поговорить, чтобы у них было настроение выздоравливать. Елена Ризванова, медсестра реанимации клинико-диагностического инфекционного центра в с. Зубово

Но поговорить можно не со всеми. Здесь находятся пациенты без сознания. Сюда, по словам врачей, попадают исключительно невакцинированные.

Вакцинированные тоже могут заболеть. Но защитить от крайне тяжелого состояния, уберечь, чтобы попасть на реанимационную койку – реально. Айгуль Галиева, заместитель главного врача клинико-диагностического инфекционного центра в с. Зубово

Чтобы описать каково это, когда не хватает кислорода, медики сравнивают положение пациентов с коронавирусом и поражением легких с состоянием рыбы на суше.

Как выкинуть рыбу на сушу в жаркий день. Думаю, будет равносильно. Гипоксия, голова не соображает. В серьезных мучениях человек умирает. Артур Ишмаев, медбрат-анестезист клинико-диагностического инфекционного центра в с. Зубово

На рентгене – легкие пациентов с поражением. Темные участки – это здоровая часть органа. А больная похожа на матовое стекло. Такой термин используют врачи. Так ощущают себя и пациенты: легкие будто закупорили в сосуд, в который не попадает воздух.

Слабость, как будто не хватает кислорода. За два дня остался без сил. Ладно попал сюда. После этого выздоравливаю, чувствую себя нормально. Если бы вовремя вакцинировался, может быть, этого бы и не было. Мдфар Уматкулов

Ковид не выбирает среди профессий и даже возрастов. Руслан Актимиров сам медик, работает фельдшером скорой помощи. В больнице он уже почти два месяца.

15 июня поступил, а началось все с 5-го. Был в отпуске. Почитал, что нужно попить антибиотики и откашливающее. В анамнезе есть хронический бронхит. Думал, что это осложнение. Руслан Актимиров