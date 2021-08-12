В Башкирии ковид-центры заполнены на 90%

Ковид-центры республики готовятся встретить третью волну коронавируса. Уже сейчас они заполнены больше чем на 90%.
Похлопываниями по спине легкие пытаются как бы разбудить. Процедура стандартная для больных коронавирусом. Медики делают все, что в их силах, даже если это массаж или просто моральная поддержка.
Но поговорить можно не со всеми. Здесь находятся пациенты без сознания. Сюда, по словам врачей, попадают исключительно невакцинированные.
Чтобы описать каково это, когда не хватает кислорода, медики сравнивают положение пациентов с коронавирусом и поражением легких с состоянием рыбы на суше.
На рентгене – легкие пациентов с поражением. Темные участки – это здоровая часть органа. А больная похожа на матовое стекло. Такой термин используют врачи. Так ощущают себя и пациенты: легкие будто закупорили в сосуд, в который не попадает воздух.
Ковид не выбирает среди профессий и даже возрастов. Руслан Актимиров сам медик, работает фельдшером скорой помощи. В больнице он уже почти два месяца.
Но такое лечение от коронавируса не спасло. Температуру мужчина сбил. Тревогу забил только тогда, когда перестал чувствовать вкусы – сладкий чай показался обычной водой. Благо, болезнь удалось победить, вкус к жизни пациент сохранил.