В Уфе грабитель с игрушечным пистолетом напал на горожанина

В полицию Уфы обратился 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой разбойного нападения.

Как выяснило следствие, уфимец прогуливался по улице Бессонова поздним вечером. В один момент к нему подлетел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал от мужчины телефон. Испуганный горожанин отдал грабителю смартфон. Общий ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские быстро вышли на след преступника. Им оказался 22-летний уроженец соседнего государства. А для ограбления он вооружился игрушечным пистолетом.