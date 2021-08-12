Эксперты рассказали, как на Башкортостан повлияла Олимпиада в Токио

На телеканале БСТ в прямом эфире обсудили итоги Олимпиады в Токио. В студии телеканала самые яркие моменты соревнований мы обсудили с министром спорта Башкортостана Русланом Хабибовым, олимпийскими чемпионами из республики, а также с их тренерами.

Если подводить итоги, насколько мы можем быть довольны такими победами?

Если бы нам до олимпиады сказали, что вернемся в Башкирию с двумя медалями, все бы аплодировали. Олимпийская медаль - неоспоримый факт того, что если человек приезжает с ней домой, то это большая радость. Ребята готовились 5 лет, помешала пандемия, весь мир попал в непростую ситуацию. В таких условиях спортсмены были впервые. По словам министра спорта Башкортостана, спортсмены выступили замечательно. В целом достойно выступила российская команда. Проявили себя прежде всего борьба, фехтование и спортивная гимнастика.

В течение двух лет будут построены гребной канал и центр борьбы. Кроме того, к олимпийским играм в Париже есть вероятность появления в республике центра спортивной гимнастике. Уже сейчас большой запрос у родителей на то, чтобы отдать своего ребенка в греблю. Наши спортсмены смогли резко переломить отношению к этому виду спорта.

Какие планы у Аделины Загидуллиной?

Медаль была одной из целей в жизни, теперь впереди - очередные спортивные победы.

Легко ли было Тимуру Сафину готовиться к этой олимпиаде?

Это было непросто. Все это время спортсмену приходилось держать себя в тонусе, чтобы подвести себя к командным соревнованиям. В итоге - серебряная медаль, которой Тимур Сафин очень доволен.

Тренеры не смогли поехать на Олимпиаду. Как это повлияло на итог соревнований?

Личный тренерский коллектив был урезан на 50%. Нашим спортсменам в этом плане еще более-менее повезло. Рапиристы, например, были со своими тренерами. Тренер Тимура постоянно была с ним на связи, все исходили из той ситуации, которая есть.

Учитывая ковидные ограничения, нужно было быстро покинуть Японию. Как спортсмены перенесли такие быстрые изменения?

Все прошло быстро и гладко. Нашим спортсменам хотелось побыстрее привезти свои медали на родную землю.

В чем отличие соревнований в Рио и в Токио?

В Рио спортсмены жили в отдельной деревне за 80 километров, не видели чужих побед и проигрышей, а потому не отвлекались на это. В Токио же олимпийцам пришлось пропускать через себя всё то, что происходило на площадках.

Успели ли наши ребята съездить на чествование олимпийцев в Москве?

Да. Спортсмены из Башкирии впервые услышали гимн России в исполнении Дениса Мацуева.

Как повлиял сбой олимпийского цикла на спортсменов?

Это все очень непросто. Через год ребятам нужно вновь отобраться в команду, и это самое трудное для спортсменов - вновь пройти этот этап.

Как российская гандбольная команда перенесла поражение от Франции?

Неимоверное количество людей поддержали нашу спортсменку Ксению Макееву, которая в составе команды и получила серебряную медаль.

Много критики было в адрес нашей гандбольной команды после неудачного матча со Швецией. Как команда пережила этот этап?

Спортсменки смогли собраться и договориться, что следующий матч должен быть выигран. Как говорит сама Ксения, многие отправляли нашу команду домой уже на групповом этапе, но все-таки наши ребята дошли до финала.

Выступать без гимна и флага - каково это?

Все понимали это изначально, когда ехали на Олимпиаду. Конечно, нашим спортсменам было жалко, когда не было ни гимна, ни флага. Однако награждение на Красной площади переломило ситуацию, где наши спортсмены смогли петь российский гимн.

Могла ли Алсу Миназова выступить лучше?

Ее выступление было отличным, всему виной случай. Если проанализировать ее последние выступления, она по своим результатам входила в десятку сильнейших. Поэтому становится актуальным вопрос строительства собственного гребного канала.

Как сильно изменилась подготовка гребцов к Олимпиаде?

Появились новые приборы, позволяющие измерить усилия спортсмена. Это позволяет собрать экипажи гребцов, у которых совпадают показатели гребли в воде. Техника, безусловно, помогает. Сейчас идет спутниковое слежение, идет полная фиксация тренировок. Помимо этого с ребятами работают психологи.

Насколько важна работа психологов?