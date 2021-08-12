В Башкирии автомобиль съехал в кювет и опрокинулся: погиб водитель

Вчера, 11 августа, в Дюртюлинском районе Башкирии автомобиль ВАЗ-2115 съехал в кювет, в результате чего легковушка опрокинулась. ДТП произошло на 19 километре автодороги Дюртюли - Груздевка.

За рулем отечественной "Пятнадцатой" находился 34-летний житель соседнего Татарстана. Оказалось, что он не имел водительского удостоверения, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Водитель легковушки скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование, направленное на установление обстоятельств произошедшего.