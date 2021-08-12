Журналист БСТ побывала в эпицентре лесного пожара в Башкирии

В Хайбуллинском районе пытаются локализовать крупнейший на данный момент в республике пожар. По сравнению со вчерашним днем удалось значительно уменьшить площадь возгорания. Всего по республике горит более 1100 гектаров земли. Это 15 пожаров, из которых 12 уже локализованы. С огнем в Зауралье борются более 360 человек и 116 единиц техники. В самом эпицентре возгорания сегодня весь день находилась съемочная группа БСТ.

Не видевшая уже пару месяцев влаги дорога моментально покрывает пылью машины. Зато капоту тут же находится применение. Прочерченные сантиметры на деле – километры земли. Огонь хотят загнать в ловушку из минерализованной полосы.

Он сегодня не певец Зайнетдин, а волонтер Загир. Как и остальные отправляется тушить пожар. Тактика сродни военным действиям. Первый фронт ближе к огню пытается остановить возгорание и выиграть время для второй линии обороны. Тракторы должны успеть закольцевать полосу, иначе вся распашка будет бессмысленной. Если огонь прорвет этот фронт, отступать уже будет некуда.

Холм берут в живой пояс. Возгорание с одной стороны вроде бы удается остановить, но часть людей остается на посту.

Но резко поднявшийся ветер усиливает движение огня. Пожар подбирается к трактору. Часть состава перебрасывают вниз, чтобы выиграть время для техники и дать закончить полосы.

В это же время сильное задымление замечают по другую сторону холма. Издалека понять масштабы трудно. Вместе с пожарными отправляемся в сторону огня. Координация идет с одной самых высоких точек местности.

Процесс похож на догонялки за огнем. Приходится по несколько раз подниматься и спускаться на холмы. Тяжело физически – на себе люди тащат еще и наполненные водой ранцы. На разведку пробираемся вместе с пожарными и волонтерами по уже выжженной земле. Пепелище еще не остыло, что чувствуется сквозь подошвы, которая очень быстро нагревается. Но, к счастью, опасения в этой стороне не оправдались.

Следить за обстановкой и перемещениям огня можно и с воздуха. Коптер, который мы взяли с собой на съемки, помог на другом участке пожара сотрудникам Госкомитета по ЧС. Наш оператор Булат Садриев проводил облет территории.