Важно привиться как можно быстрее: врач о ситуации с коронавирусом в Башкирии

Еще девять человек скончались в республике от новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв с начала пандемии составляет уже 875 человек.
Число тяжелобольных COVID-19 растет. Всего лечение в стационарах проходят 714 инфицированных, большая часть из которых – люди старше 60 лет. За сутки зафиксирован 271 новый случай заражения. Еще у 132 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. Активно продолжается вакцинация населения. Полностью двумя компонентами от коронавируса привились 811 тысяч человек.