Важно привиться как можно быстрее: врач о ситуации с коронавирусом в Башкирии

На данный момент ситуация по ковид не имеет тенденций к улучшению. Вакцинация является эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний. Людям важно привиться как можно в более короткие сроки. Потому что время и сроки того требуют.

Екатерина Манцурова, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделением Республиканской клинической психиатрической больницы