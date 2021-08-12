Важно привиться как можно быстрее: врач о ситуации с коронавирусом в Башкирии

Еще девять человек скончались в республике от новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв с начала пандемии составляет уже 875 человек.

Число тяжелобольных COVID-19 растет. Всего лечение в стационарах проходят 714 инфицированных, большая часть из которых – люди старше 60 лет. За сутки зафиксирован 271 новый случай заражения. Еще у 132 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. Активно продолжается вакцинация населения. Полностью двумя компонентами от коронавируса привились 811 тысяч человек.

На данный момент ситуация по ковид не имеет тенденций к улучшению. Вакцинация является эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний. Людям важно привиться как можно в более короткие сроки. Потому что время и сроки того требуют.  

Екатерина Манцурова, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделением Республиканской клинической психиатрической больницы
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