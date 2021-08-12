В Уфе крупные компании отказываются принимать на работу без сертификата о вакцинации

Данные меры предприняты, чтобы защитить сотрудников на нашем предприятии. Одним из требований сейчас при приеме на работу является то, что новые поступающие должны быть вакцинированы, потому что наше предприятие, так сказать большое – около двух тысяч работающих.

Денис Игнатьев, главный инженер предприятия