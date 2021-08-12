В Уфе крупные компании отказываются принимать на работу без сертификата о вакцинации

Крупные промышленные предприятия отказываются принимать на работу лиц без сертификата о вакцинации. Одной из них стало предприятие «Буринтех». Основными направлениями его деятельности являются разработка, производство и поставка инструментов, реагентов для бурения и ремонта скважин.
В организации пояснили, что благодаря вакцинации удастся минимизировать риски заражения сотрудников коронавирусом. Несмотря на кардинальные меры, руководство предприятия не опасается дефицита работников, ведь количество вакцинированных в регионе превысило 1 млн человек. На данный момент в фирме привиты около 60 процентов человек.
Медицинское сообщество поддерживает решение «Буринтеха», ведь, по мнению специалистов, единственный способ добиться коллективного иммунитета – это вакцинация. К началу октября Уфа может выполнить необходимый процент вакцинации для приобретения коллективного иммунитета от ковида. Об этом на совещании в правительстве сообщил Глава республики.