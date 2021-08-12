В Уфе крупные компании отказываются принимать на работу без сертификата о вакцинации

Крупные промышленные предприятия отказываются принимать на работу лиц без сертификата о вакцинации. Одной из них стало предприятие «Буринтех». Основными направлениями его деятельности являются разработка, производство и поставка инструментов, реагентов для бурения и ремонта скважин.

В организации пояснили, что благодаря вакцинации удастся минимизировать риски заражения сотрудников коронавирусом. Несмотря на кардинальные меры, руководство предприятия не опасается дефицита работников, ведь количество вакцинированных в регионе превысило 1 млн человек. На данный момент в фирме привиты около 60 процентов человек.

Данные меры предприняты, чтобы защитить сотрудников на нашем предприятии. Одним из требований сейчас при приеме на работу является то, что новые поступающие должны быть вакцинированы, потому что наше предприятие, так сказать большое – около двух тысяч работающих.

Денис Игнатьев, главный инженер предприятия 

Медицинское сообщество поддерживает решение «Буринтеха», ведь, по мнению специалистов, единственный способ добиться коллективного иммунитета – это вакцинация. К началу октября Уфа может выполнить необходимый процент вакцинации для приобретения коллективного иммунитета от ковида. Об этом на совещании в правительстве сообщил Глава республики.

Фото №1 - В Уфе крупные компании отказываются принимать на работу без сертификата о вакцинации

Если сейчас хотят поступить на работу и невакцинированы, их не надо брать. Они же источники заражения, прекрасно знают, что идет пандемия, дельта еще появился новый штамм.

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