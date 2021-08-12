Первые схватки чемпионата мира по борьбе среди юниоров в Уфе стартуют 13 августа

Завтра в Уфе стартует первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров. Впервые в истории турнир состоится в России. Сегодня в столицу Башкортостана прибыли грэпплингисты. Именно их поединки откроют соревнования.

ПЦР-тесты нынче для спортсменов дело привычное. Несмотря на то, что многие борцы и тренеры вакцинированы, перед заселением и регистрацией нужно обязательно сдать экспресс-тест, по результатам которого и принимается окончательное решение об аккредитации.

Тесты все сдают у нас. Мы помогаем им найти правильные листы перед аккредитацией. Деди Рюдней Нгеко Муандзиби, волонтер ПЦР-тестирования

Волонтеры – едва ли не важнейшее звено в цепи прохождения регистрации спортсменов. Они делают все: от выдачи аккредитаций до заполнения заявок и консультации по любым вопросам.

Очень интересно практиковать язык, вопросов много, но это общение с иностранцами. Ксения Караваева, старший волонтер-помощник

Представители грэпплинга выступят первыми. Они постепенно прибывают в Уфу. Одними из первых приехали казахи, их делегация одна из самых крупных. Только из Костаная на автобусе добирались 60 человек. Среди которых есть и двукратные чемпионы мира.

Нас нигде так не встречали. Очень все классно, все рядом и удобно. Альдияр Серик, двукратный чемпион мира по грэпплингу

Но некоторые прибыли в Уфе еще раньше. Армянская делегация приехала два дня назад. Они успели акклиматизироваться и даже тренировались по два раза в день. Сейчас готовы показать лучший результат в своей истории.

Мы только два года развиваемся, сейчас очень хорошо подготовились. Саркис Базинян, президент Федерации грэпплинга Армении

Основная часть грэппленгистов заселилась в санаторий «Зеленая роща». Здесь для спортсменов едва ли не идеальные условия. Двухместные комфортабельные номера, возможности для тренировок. Также на территории расположена своя пасека, где все гости могут познакомиться с местным колоритом.

Пока спортсмены и тренеры заселялись, рефери уже начали свои работу. Главный судья первенства мира в дисциплине грэпплинг провел семинар. На нем обсудили самые важные вопросы, которые могут возникнуть на ковре. Всего в Уфе будут трудиться около 20 рефери, представляющие пять государств мира.

Я хочу, чтобы было как можно меньше вопросов к нам. А победит сильнейший. Алексей Тихоглазов, главный судья первенства мира по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг

Первых обладателей медалей первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров мы узнаем уже завтра.