Обвиняемый в жестоком убийстве жены житель Башкирии расплакался в суде

Обвиняемый в жестоком убийстве жены, да еще и на глазах детей, может отправиться на принудительное лечение. Медики диагностировали у Александра Алексеева параноидную шизофрению. Сегодня стартовал судебный процесс по признанию обвиняемого невменяемым. Что будет, если суд, опираясь на экспертизу медиков, отправит мужчину не за решетку, а в больничную палату? Почему родители убитой уверены, что их зять – симулянт? А также впервые на телевидении – осиротевшие девочки, которые стали свидетелями жестокой резни своей мамы, расскажут, что помнят о том самом дне.

В эластичных наручниках в сопровождении медработницы и охранника ЧОП обвиняемого в жестоком убийстве своей жены доставили в здание Челябинского областного суда. Несмотря на тяжесть преступления, конвойного сопровождения нет, ведь Александра Алексеева привезли из психбольницы.

В рамках расследования был проведен комплекс судебно-психиатрических экспертиз. Заключение показало, что на момент совершения преступления, да и сейчас Алексеев страдает психическими расстройствами. Несколько месяцев назад его перевели из следственного изолятора в психоневрологическую больницу.

А эти жуткие кадры сняты год назад на трассе в Челябинской области, куда Алекссевы повезли дочерей к стоматологу. Что произошло в машине – неизвестно, на камере очевидца тот самый момент, как жену, истекающую кровью, Александр добивает прямо на обочине дороги.

Детские крики на фоне – это двухгодовалая Катя и четырехлетняя Ева. Девочек забрали к себе бабушка и дедушка. С детьми уже больше года работают психологи, но малышки до сих пор помнят каждую деталь того страшного дня.

Жила с мамой. Сейчас она на кладбище. Папа ее убил. Он в тюрьме. Ева, дочь погибшей Оксаны Алексеевой

Там кровь. Я в машине видела. Маму убили. У папы был нож. Екатерина, дочь погибшей Оксаны Алексеевой

В суде Алексеев игнорирует вопросы журналистов, явно нервничает. Пациента психоневрологической больницы пытается успокоить медработник. Хотя на первом заседании мужчина был многословен. Тогда он и рассказал, что якобы приревновал жену к другу. Сейчас обвиняемый не замечает даже родителей супруги. Кстати, за год он так и не принес им извинений.

Он ни разу не сказал ни слова, просто молча сидит. Анатолий Власов, брат погибшей Оксаны Власовой

Родители убитой не верят зятю. Они уверены, что он никакой не сумасшедший, а наоборот очень даже рассудительный абьюзер.

Он просто сам себя накручивал. Может, она сказала ему, что уйдет, а он остается ни с чем. Дом они строили на маткапитал. Машина – совместно нажитое имущество. Мне казалось, что он даже спланировал. Она говорила, что хочет от него уйти. Сергей и Алена Власовы, родители погибшей Оксаны

Между тем, медики диагностировали у Александра параноидную шизофрению. Но адвокат потерпевших сомневается в правдивости экспертизы. Вот почему: когда Алексеев находился в СИЗО, он оформил документы на свою сестру для продажи имуществу. Их даже заверил нотариус.

Нотариус посетил его в СИЗО, убедился в его дееспособности, в адекватности его восприятия. Он прекрасно понимал, для чего он продает авто, для чего ему нужен миллион. Александр Войцех, адвокат семьи Власовых