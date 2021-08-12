Обвиняемый в жестоком убийстве жены житель Башкирии расплакался в суде

Обвиняемый в жестоком убийстве жены, да еще и на глазах детей, может отправиться на принудительное лечение. Медики диагностировали у Александра Алексеева параноидную шизофрению. Сегодня стартовал судебный процесс по признанию обвиняемого невменяемым. Что будет, если суд, опираясь на экспертизу медиков, отправит мужчину не за решетку, а в больничную палату? Почему родители убитой уверены, что их зять – симулянт? А также впервые на телевидении – осиротевшие девочки, которые стали свидетелями жестокой резни своей мамы, расскажут, что помнят о том самом дне.
В эластичных наручниках в сопровождении медработницы и охранника ЧОП обвиняемого в жестоком убийстве своей жены доставили в здание Челябинского областного суда. Несмотря на тяжесть преступления, конвойного сопровождения нет, ведь Александра Алексеева привезли из психбольницы.
В рамках расследования был проведен комплекс судебно-психиатрических экспертиз. Заключение показало, что на момент совершения преступления, да и сейчас Алексеев страдает психическими расстройствами. Несколько месяцев назад его перевели из следственного изолятора в психоневрологическую больницу.
А эти жуткие кадры сняты год назад на трассе в Челябинской области, куда Алекссевы повезли дочерей к стоматологу. Что произошло в машине – неизвестно, на камере очевидца тот самый момент, как жену, истекающую кровью, Александр добивает прямо на обочине дороги.
Детские крики на фоне – это двухгодовалая Катя и четырехлетняя Ева. Девочек забрали к себе бабушка и дедушка. С детьми уже больше года работают психологи, но малышки до сих пор помнят каждую деталь того страшного дня.
В суде Алексеев игнорирует вопросы журналистов, явно нервничает. Пациента психоневрологической больницы пытается успокоить медработник. Хотя на первом заседании мужчина был многословен. Тогда он и рассказал, что якобы приревновал жену к другу. Сейчас обвиняемый не замечает даже родителей супруги. Кстати, за год он так и не принес им извинений.
Родители убитой не верят зятю. Они уверены, что он никакой не сумасшедший, а наоборот очень даже рассудительный абьюзер.
Между тем, медики диагностировали у Александра параноидную шизофрению. Но адвокат потерпевших сомневается в правдивости экспертизы. Вот почему: когда Алексеев находился в СИЗО, он оформил документы на свою сестру для продажи имуществу. Их даже заверил нотариус.
В суде мужчина не смог сдержать слез, когда судья зачитывал материалы дела и упомянул очевидцев той жестокой расправы – дочерей Еву и Катю. Сейчас все идет к тому, что по окончании процесса Алексеева отправят на лечение и как только он выздоровеет, он может выйти на свободу и даже претендовать на восстановление родительских прав. Итог будет известен, как только суд опросит всех свидетелей.