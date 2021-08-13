Уфимская «Новошкола» начала благоустройство спортивной площадки

В школу с радостью. Уфимская «Новошкола» планирует к началу учебного года благоустроить прилегающую территорию и построить современную безопасную детскую площадку.
300 учеников примет в этом году «Новошкола». За два года работы это учебное заведение зарекомендовало себя как одно из самых прогрессивных. Уже с младших классов дети здесь изучают робототехнику, шахматы, погружаются в искусство и оттачивают критическое мышление. Классы, лекционные пространства и коворкинг-зоны уже подготовлены к новому учебному году. А в ближайшие дни планируется начать строительство спортивной площадки.
Новая спортивная площадка «Новошколы» будет находиться по соседству с уже существующей детской площадкой.
Согласно проекту, новая зона для спортивных занятий новошкольников будет безопасной, современной и комфортной. Такому обновлению рады и родители учеников.
Уже 1 сентября «Новошкола» вновь откроет свои двери, чтобы раскрывать не только интеллектуальные, но и спортивные таланты детей.