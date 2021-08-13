Уфимская «Новошкола» начала благоустройство спортивной площадки

В школу с радостью. Уфимская «Новошкола» планирует  к началу учебного года благоустроить прилегающую территорию и построить современную безопасную детскую площадку.  

300 учеников примет в этом году «Новошкола». За два года работы это учебное заведение зарекомендовало себя как одно из самых прогрессивных. Уже с младших классов дети здесь изучают робототехнику, шахматы, погружаются в искусство и оттачивают критическое мышление. Классы, лекционные пространства и коворкинг-зоны уже подготовлены к новому учебному году.  А в ближайшие дни планируется начать строительство спортивной площадки.

В «Новошколе» мы реализуем концепцию всестороннего развития детей, и, конечно, большое внимание уделяем физической подготовке. Поэтому ученикам просто необходима безопасная и современная площадка для занятий на свежем воздухе. К счастью, довольно большая прилегающая территория позволяет построить отличную спортивную площадку, которая понравится детям.

Константин Никитин, заместитель директора по развитию ЧОУ «Новошкола»

Новая спортивная площадка «Новошколы» будет находиться по соседству с уже существующей детской площадкой.

Хочу отметить, что, в соответствии с просьбами жителей близлежащих домов, территория будет поделена пополам, и реновация не коснется той части, которую мы безвозмездно передали в пользование жильцам. Хотя очевидно, что реновация также необходима и этой территории. Возможно, жильцы соседних домов решат перенять наш положительный опыт – мы с радостью им поделимся!

Константин Никитин, заместитель директора по развитию ЧОУ «Новошкола»

Согласно проекту, новая зона для спортивных занятий новошкольников будет безопасной, современной и комфортной. Такому обновлению рады и родители учеников.

Фото №1 - Уфимская «Новошкола» начала благоустройство спортивной площадки
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