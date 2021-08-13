Подошел к кассе и забрал деньги: в Башкирии житель Саратовской области ограбил кафе

В отделение полиции по Чишминскому району обратилась сотрудница кафе и сообщила о том, что неизвестный подошел к кассе и забрал 16 тысяч рублей. Женщина пыталась остановить воришку, однако он оттолкнул ее и сбежал.

Фото №1 - Подошел к кассе и забрал деньги: в Башкирии житель Саратовской области ограбил кафе

На данный момент подозреваемый в грабеже задержан. Им оказался неоднократно судимый за грабеж и кражу 41-летний житель Саратовской области. Мужчина раскаялся в содеянном и вернул похищенные деньги, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

По предварительной версии, мужчина приехал в Башкортостан на заработки. В тот вечер, он вместе со своим земляком распивал спиртные напитки в кафе. Заметив, что продавец отвлеклась, он решил похитить деньги из кассы. Забрав наличность подозреваемый скрылся. Однако потратить похищенное он не успел, его задержали полицейские.

пресс-служба МВД Башкирии

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Кража". Сейчас задержанный находится под стражей.

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