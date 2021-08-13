Подошел к кассе и забрал деньги: в Башкирии житель Саратовской области ограбил кафе

В отделение полиции по Чишминскому району обратилась сотрудница кафе и сообщила о том, что неизвестный подошел к кассе и забрал 16 тысяч рублей. Женщина пыталась остановить воришку, однако он оттолкнул ее и сбежал.
На данный момент подозреваемый в грабеже задержан. Им оказался неоднократно судимый за грабеж и кражу 41-летний житель Саратовской области. Мужчина раскаялся в содеянном и вернул похищенные деньги, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Кража". Сейчас задержанный находится под стражей.