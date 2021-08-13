Подошел к кассе и забрал деньги: в Башкирии житель Саратовской области ограбил кафе

По предварительной версии, мужчина приехал в Башкортостан на заработки. В тот вечер, он вместе со своим земляком распивал спиртные напитки в кафе. Заметив, что продавец отвлеклась, он решил похитить деньги из кассы. Забрав наличность подозреваемый скрылся. Однако потратить похищенное он не успел, его задержали полицейские.

пресс-служба МВД Башкирии