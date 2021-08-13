В Башкирии иномарка съехала в кювет и опрокинулась: пострадал водитель

Вчера, 11 августа, в Дюртюлинском районе Башкирии автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет, в результате чего иномарка опрокинулась. На место происшествия направились спасатели, медики и полиция.

ДТП произошло между селами Юкаликулево и Суккулово. Водитель иномарки не справился с рулевым управлением и на полном ходу съехал в кювет, сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.