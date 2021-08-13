В Башкирии пьяный парень угнал у приятеля машину, чтобы съездить к возлюбленной

По предварительным данным, семеро мужчин приехали в Чекмагушевский район на подработку, молодые люди занимались ремонтом местной фермы. В один из вечеров компания решила устроить «посиделки» со спиртным. После значительного употребления горячительных напитков, все заснули. Но только не угонщик. Под воздействием алкоголя, он решил, во что бы то ни стало поехать к даме сердца на другой конец деревни. Для этого 20-летний ижевчанин взял ключи от ВАЗ-2107 приятеля, которые лежали в кармане его пиджака, завел машину и поехал. Однако доехать до пункта назначения подозреваемый не сумел – он не справился с управлением и вылетел в кювет. После чего покинул место дорожно-транспортного происшествия и вернулся к своим приятелям. Ключи от отечественной семерки он положил обратно в карман.

пресс-служба МВД Башкирии