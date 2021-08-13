«Нашла кусок асфальта и бросила в инспектора»: в Башкирии осудили женщину, напавшую на гаишника

Женщина стала нападать на полицейского, предъявлять претензии по поводу задержания ее сына. Дама начала отбирать двухколесное транспортное средство, пытаясь укатить. Когда сотрудник ДПС потребовал прекратить противоправные действия. В ответ женщина нанесла ему удар кулаком в грудь, после чего нашла на обочине дороги кусок асфальта и бросила в инспектора, попав в ногу. Полицейскому причинены телесные повреждения и физическая боль.

пресс-служба МВД Башкирии