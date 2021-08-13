«Нашла кусок асфальта и бросила в инспектора»: в Башкирии осудили женщину, напавшую на гаишника
В Куюргазинском районе Башкирии суд вынес приговор 37-летней женщине, которая напала на сотрудника ДПС. Инцидент произошел в мае текущего года в селе Ермолаево.
В один из майских дней сотрудник ГИБДД остановил водителя мопеда. Оказалось, что у подростка отсутствует водительское удостоверение. Спустя некоторое время в патрульному автомобилю подошла мать водителя.
Женщина стала нападать на полицейского, предъявлять претензии по поводу задержания ее сына. Дама начала отбирать двухколесное транспортное средство, пытаясь укатить. Когда сотрудник ДПС потребовал прекратить противоправные действия. В ответ женщина нанесла ему удар кулаком в грудь, после чего нашла на обочине дороги кусок асфальта и бросила в инспектора, попав в ногу. Полицейскому причинены телесные повреждения и физическая боль.
пресс-служба МВД Башкирии
По факту нападения на сотрудника ДПС в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
В судебном заседании Кумертауским межрайонным судом Республики Башкортостан обвиняемая признала вину в совершенном преступлении. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние, положительные характеристики, наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей, трое из которых являются малолетними.
пресс-служба МВД Башкирии
Свою вину женщина признала. Суд назначил ей штраф.