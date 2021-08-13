В Башкирии действуют 10 очагов лесных пожаров

Пресс-служба МЧС по Башкирии опубликовала последние новости о лесных пожарах в республике. Так, по состоянию на 06:00 13 августа, продолжают действовать 10 лесных пожаров.

Ведомство отмечает, что 9 из них уже удалось локализовать. Общая площадь горящей территории составляет 1052,1 га. Продолжают гореть леса в Хайбуллинском, Бурзянском, Зианчуринском, Баймакском, Абзелиловском районах.

Фото №1 - В Башкирии действуют 10 очагов лесных пожаров

Высокий класс пожароопасности фиксируется в Альшеевском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Федоровском и Хайбуллинском районах.

Фото: соцсети. 

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