Стало известно, какие болезни диагностируются в Башкирии чаще всего

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило, какие заболевания были диагностированы у жителей республики в текущем году.

По данным на 12 августа, профилактический медосмотр прошли уже более 478 тысяч человек. Чаще всего у обратившихся за врачебной помощью выявляют болезни системы кровообращения (12 461), органов пищеварения (5074), органов дыхания (2893).