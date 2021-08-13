Стало известно, какие болезни диагностируются в Башкирии чаще всего

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило, какие заболевания были диагностированы у жителей республики в текущем году.
По данным на 12 августа, профилактический медосмотр прошли уже более 478 тысяч человек. Чаще всего у обратившихся за врачебной помощью выявляют болезни системы кровообращения (12 461), органов пищеварения (5074), органов дыхания (2893).
Также у 12 пациентов был диагностирован туберкулез, у 310 — онкологическое заболевание, у 1098 – сахарный диабет и у 1400 – ишемическая болезнь сердца.