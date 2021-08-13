Пчеловоды Иглинского района подвели итоги медосбора

300 тонн меда собрали в Иглинском районе. Местные пчеловоды подвели итоги медосбора и обсудили вопросы подготовки к предстоящей «Апимондии».
Районный форум состоялся на одной из пасек. Там пчелы произвели мед, который признали лучшим на «Апимондии-2019» в Канаде.
Эта пасека оформлена, как племенной репродуктор. В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации состоит в государственном племенном регистре с 2019 года. Еще мы отличились тем, что в 2019 году мед с нашей пасеки на конгрессе «Апимондия» в Канаде получил золотую медаль за качество продукции.