Пчеловоды Иглинского района подвели итоги медосбора

Эта пасека оформлена, как племенной репродуктор. В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации состоит в государственном племенном регистре с 2019 года. Еще мы отличились тем, что в 2019 году мед с нашей пасеки на конгрессе «Апимондия» в Канаде получил золотую медаль за качество продукции.