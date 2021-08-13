В Башкирии товары и услуги подорожали на 6,9%

Башстат сообщил результаты мониторинга цен на товары и услуги в республике. Специалисты сравнили цены за июль 2020 и 2021 годов и пришли к выводу, что товары и услуги подорожали на 6,9%.

При этом инфляция в Башкирии оказалась выше общероссийской. По стране цены на товары и услуги подорожали в среднем на 6,5%.