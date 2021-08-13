В Башкирии «Детям войны» назначили единовременную выплату

Радий Хабиров подписал указ о выплате единовременной помощи «Детям войны». Рождённые в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 и постоянно проживающие на территории Башкирии граждане России получат 1000 рублей в августе-сентябре этого года.
Ещё в марте депутатами «Единой России» в Башкирии был принят закон «О детях войны», которым теперь будет оказываться финансовая и социальная поддержка. В Башкирии проживает более 189 тысяч детей войны.
Председатель Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов поблагодарил Радия Хабирова за последовательные шаги в поддержке детей войны.
Анатолий Иванович Филиппов, родившийся 9 мая 1944 года, всю свою жизнь прожил в Калининском районе Уфы. С 1963 года работает на УМПО испытателем, в тот же год ушёл в армию, служил в Германии. В 1967 году вернулся после армии на завод, стаж работы на предприятии 58 лет. Сначала испытывал ракеты, потом детали, агротехнику, снегоходы «Рысь». Сейчас испытывает вертолетную технику. Заслуженный машиностроитель БАССР, ветеран труда. Кандидат в мастера спорта по снегоходному спорту. Анатолий Иванович ведет активный образ жизни, ходит по ягоды, грибы, любит рыбалку. На прошлой неделе ему вручили удостоверение «Дети войны».
Особый статус «Дети войны» в Башкортостане установлен гражданам, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории республики. Те, кто родился во время Великой Отечественной войны и кому на момент ее начала не исполнилось 14 лет, могут претендовать на получение этого статуса.
Согласно закону, дети войны на основании удостоверения имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи и внеочередное оформление путевки для устройства в организации стационарного социального обслуживания, находящиеся в ведении Республики Башкортостан, в том числе для временного проживания.