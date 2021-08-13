В Башкирии «Детям войны» назначили единовременную выплату

Наша общая благодарность тем, кто пережил войну и детьми начинали работать во имя Великой Победы, а затем восстанавливали страну в послевоенное время, безмерна. Сейчас они уже в пожилом возрасте и нуждаются в нашей особой поддержке. Разумеется, наш долг перед детьми войны велик, и любых мер поддержки будет недостаточно, чтобы выразить нашу признательность. Во время общения с ними они почти все в один голос говорят, что им важно было получить статус "дети войны" и не все измеряется деньгами или какими то льготами.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания РБ