В Башкирии «Детям войны» назначили единовременную выплату

Радий Хабиров подписал указ о выплате единовременной помощи «Детям войны». Рождённые в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 и постоянно проживающие на территории Башкирии граждане России получат 1000 рублей в августе-сентябре этого года.

Ещё в марте депутатами «Единой России» в Башкирии был принят закон «О детях войны», которым теперь будет оказываться финансовая и социальная поддержка. В Башкирии проживает более 189 тысяч детей войны.

Сумма материальной помощи пока небольшая. Мы начинаем с этого шага, хотя и он для нас сложный в непростой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Но ждать уже нельзя. Как только экономика Башкортостана вновь встанет на рельсы развития, мы сможем увеличить размер выплат.

Радий Хабиров, глава Башкирии 
Фото №1 - В Башкирии «Детям войны» назначили единовременную выплату

Наша общая благодарность тем, кто пережил войну и детьми начинали работать во имя Великой Победы, а затем восстанавливали страну в послевоенное время, безмерна. Сейчас они уже в пожилом возрасте и нуждаются в нашей особой поддержке. Разумеется, наш долг перед детьми войны велик, и любых мер поддержки будет недостаточно, чтобы выразить нашу признательность. Во время общения с ними они почти все в один голос говорят, что им важно было получить статус "дети войны" и не все измеряется деньгами или какими то льготами.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания РБ 

Председатель Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов поблагодарил Радия Хабирова за последовательные шаги в поддержке детей войны.

Самое главное — это было официальное признание с выдачей соответствующего удостоверения, о чем обращались сами ветераны, претендующие на звание «Дети войны». Спасибо Радию Фаритовичу за его активную позицию в этом вопросе и внимание к ветеранам. Несмотря на то, что сегодня еще экономика не полностью восстановилась после пандемийного года и бюджет республики несет большие нагрузки по социальной сфере, Глава республики нашел возможность и дал поручение правительству произвести единовременные выплаты. Кому-то покажется, что эта сумма небольшая, но сегодня дорого внимание к нашим уже пожилым ветеранам — детям, выросшим в военную пору и совершившим трудовой подвиг послевоенного восстановления.

Валерий Шарипов
Уфимская волна

Анатолий Иванович Филиппов, родившийся 9 мая 1944 года, всю свою жизнь прожил в Калининском районе Уфы. С 1963 года работает на УМПО испытателем, в тот же год ушёл в армию, служил в Германии. В 1967 году вернулся после армии на завод, стаж работы на предприятии 58 лет. Сначала испытывал ракеты, потом детали, агротехнику, снегоходы «Рысь». Сейчас испытывает вертолетную технику. Заслуженный машиностроитель БАССР, ветеран труда. Кандидат в мастера спорта по снегоходному спорту. Анатолий Иванович ведет активный образ жизни, ходит по ягоды, грибы, любит рыбалку. На прошлой неделе ему вручили удостоверение «Дети войны».

Лучше поздно, чем никогда. Конечно, история немного запоздала, но мы, я и мои ровесники. благодарны. Нам дорого внимание руководства республики и признание наших заслуг перед Родиной. Нам был важен статус, а не только выплаты и льготы. Но льготами, конечно, непременно воспользуемся, сейчас ждем, когда поступят, например, предложения по санаторно-курортному лечению. Понимаю, что все сразу не делаешь, у бюджета республики много социальных расходов, да еще эта болезнь сколько вреда принесла.

 Анатолий Иванович Филиппов

Особый статус «Дети войны» в Башкортостане установлен гражданам, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории республики. Те, кто родился во время Великой Отечественной войны и кому на момент ее начала не исполнилось 14 лет, могут претендовать на получение этого статуса.

Согласно закону, дети войны на основании удостоверения имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи и внеочередное оформление путевки для устройства в организации стационарного социального обслуживания, находящиеся в ведении Республики Башкортостан, в том числе для временного проживания.

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