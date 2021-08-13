Мультистобалльница из Башкирии выбрала для поступления региональный вуз

На мой выбор повлияло много факторов. Во-первых, я изначально всегда хотела жить и работать в Уфе. Я не могла не прислушаться к своим родителям, я их очень уважаю и беру с них пример. Моя мама — учительница в родной деревне в Бурзянском районе, отец — мастер на все руки, сейчас занят в сфере строительства. Еще у меня есть два старших брата, они предприниматели, живут и работают в Уфе. Как раз таки родители и братья советовали выбрать башкирский вуз, обосновывая это тем, что лучше сразу начинать строить свою жизнь в родном регионе. Кроме этого, мне тоже не хотелось далеко уезжать от своей семьи. Во-вторых, я изучила, что уровень подготовки стоматологов в Башгосмедуниверситете тоже достаточно высокий. Студенты и выпускники, с кем я общалась, отзывались об обучении положительно, говорили, что обучаясь в БГМУ, тоже можно добиться больших результатов. Кроме этого, я очень люблю свой край, Уфа для меня же давно родная, училась и жила здесь с 7-го класса. И еще тут у меня много знакомых и учить будет точно веселее.

Гульназ Ишемгужина