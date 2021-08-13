В Уфе дебошир с ножом напал на полицейских

Жители Уфы сегодня, 13 августа, стали свидетелями настоящего боевика. Мужчина вооружился ножом и напал на полицейских.

Инцидент произошёл у дома №145 по улице Менделеева. Как сообщает портал Mash Batash, неизвестный схватил нож и сначала начать бросаться на прохожих. При этом причину его агрессии никто понять не мог.

Уфимцы поспешили вызвать сотрудников правоохранительных органов, однако дебошир успокаиваться не спешил. Он налетел на двух полицейских, которым пришлось остановить мужчину выстрелом из пистолета.

Пуля угодила в грудь дебошира. На место происшествия приехала скорая помощь. Сейчас за жизнь хулигана борются врачи.