В Уфе пенсионеры могут поучаствовать в розыгрыше призов за вакцинацию

В одном из городских ветеранских советов организовали специальную акцию. Она коснется тех, кто сделает оба компонента прививки. Среди подарков – бытовая техника и устройства для здоровья, которые будут весьма кстати людям старшего возраста.

В небольшом кабинете с плаката «Родина-мать» словно смотрит с очередным призывом. И они на него откликнулись. Еще один пункт вакцинации организовали прямо в офисе совета ветеранов в Демском районе Уфы.

Стимулировать гражданскую ответственность в Совете решили не только громкими слоганами, но и ценными призами. Те, кто сделает оба компонента вакцины, примут участие в розыгрыше телевизора, шагомера, тонометра и даже абонемента в спортзал.

Вне зависимости от результата розыгрыша каждому вакцинированному пенсионеру выдают три пакета сахара.

Вакцинация в Совете ветеранов будет проходить два раза в неделю. Главное преимущество, по словам пенсионеров, в отсутствии больших очередей и больничной атмосферы. Попутно можно обсудить и другие вопросы.

С самого утра вакцинация началась и на Уфимском мясоконсервном комбинате. Бригаду медиков специально пригласили пораньше, чтобы привиться успели только что пришедшие сотрудники и ночники, которые завершили свою смену.

На комбинате работают около полутысячи сотрудников. Мобильная бригада медиков выезжает сюда уже в пятый раз. По словам руководства, сотрудникам предоставляют право выбора – какой именно вакциной прививаться.