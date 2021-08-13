В Уфе пенсионеры могут поучаствовать в розыгрыше призов за вакцинацию

В одном из городских ветеранских советов организовали специальную акцию. Она коснется тех, кто сделает оба компонента прививки. Среди подарков – бытовая техника и устройства для здоровья, которые будут весьма кстати людям старшего возраста.
В небольшом кабинете с плаката «Родина-мать» словно смотрит с очередным призывом. И они на него откликнулись. Еще один пункт вакцинации организовали прямо в офисе совета ветеранов в Демском районе Уфы.
Стимулировать гражданскую ответственность в Совете решили не только громкими слоганами, но и ценными призами. Те, кто сделает оба компонента вакцины, примут участие в розыгрыше телевизора, шагомера, тонометра и даже абонемента в спортзал.
Вне зависимости от результата розыгрыша каждому вакцинированному пенсионеру выдают три пакета сахара.
Вакцинация в Совете ветеранов будет проходить два раза в неделю. Главное преимущество, по словам пенсионеров, в отсутствии больших очередей и больничной атмосферы. Попутно можно обсудить и другие вопросы.
С самого утра вакцинация началась и на Уфимском мясоконсервном комбинате. Бригаду медиков специально пригласили пораньше, чтобы привиться успели только что пришедшие сотрудники и ночники, которые завершили свою смену.
На комбинате работают около полутысячи сотрудников. Мобильная бригада медиков выезжает сюда уже в пятый раз. По словам руководства, сотрудникам предоставляют право выбора – какой именно вакциной прививаться.
На сегодня в республике работают 203 пункта вакцинации, включая мобильные. Полностью привились двумя компонентами препарата более 800 тысяч человек. Но необходимо почти в два с половиной раза больше. Как говорят медики, болезнь у зараженных коронавирусом стала протекать тяжелее. Вакцина если и не защитит на 100%, то поможет перенести его легче и без осложнений.